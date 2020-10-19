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Evde çıkan yangına ilk müdahaleyi komşular yaptı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangın komşuların zamanında müdahalesi sonucu itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangın komşuların zamanında müdahalesi sonucu itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Taş Mahallesi, Kılınç Sokakta İbrahim Hakverdi'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören komşular hortumlarla ve kovalarla yangına müdahale etmeye başladı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çıkan yangına kısa süre içerisinde müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, evin sahibi İbrahim Hakverdi'de eve geldi. Çıkan yangında evin salon kısmı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.


Yangında komşuların ilk müdahalesi evin tamamen yanmasını engellerken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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