Evde düşüp mahsur kalan parkinson hastası adamı itfaiye kurtardı

Adana'da dördüncü kattaki evinde düştükten sonra tekrardan kalkamayan ve cep telefonundan itfaiyeyi arayarak yardım isteyen parkinson hastası adam, balkondan giren ekipler tarafından kurtarıldı. Yaşlı adam, itfaiye ekiplerine teşekkür ederken gözyaşlarını tutamadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 81190 Sokak'ta bulunan Ata Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, evinde tek yaşayan parkinson hastası Bayram Zaglı (65), dengesini kaybedip yere düştü. Tekrardan kalkamayan yaşlı adam, cep telefonundan itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaşlı adamın kapıyı da açamadığını fark edince merdiven ile dördüncü kata çıktı. Evin balkonundan içeri giren ekipler dış kapıyı da açarak sağlık ekiplerini içeri aldı.

Düştüğü yerden kaldırılan yaşlı adama sağlık ekipleri hemen müdahale edip gerekli iğnesini yapıp ilaçlarını verdi. Bayram Zaglı'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken komşuları yaşlı adamın daha öncede evde ve apartmanın aşağısında düştüğünü, kendilerinin müdahale ettiğini söyledi.

Yaşlı adam da itfaiye ekiplerine teşekkür ederken gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan itfaiyenin evin içerisine girmesini apartmandaki bazı kişiler film seyreder gibi balkondan izledi.