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Evde el bombası ve uzun namlulu silah ele geçirildi

Adana’da bir eve yapılan baskında parça tesirli el bombası ve uzun namlulu silah ele geçirildi.

Adana'da bir eve yapılan baskında parça tesirli el bombası ve uzun namlulu silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir evde silah ve mühimmat olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine merkez Seyhan ilçesindeki eve baskın yaptı. Baskında, uzun namlulu silah, bu silaha ait iki şarjör, 50 mermi ve 1 parça tesirli el bombası ele geçirildi. Ev sahibinin bir süre önce başka bir suçtan cezaevine girdiği belirlendi.


Silah ve mühimmatlara el koyuldu.

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