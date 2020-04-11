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Evde kalıp gökyüzünü uçurtmalar ile renklendirdiler

Korona virüs önlemleri kapsamında 31 ilde 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlamasının ardından Adana’da vatandaşlar gökyüzünü uçurtmalar ile renklendirdi.

Korona virüs önlemleri kapsamında 31 ilde 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlamasının ardından Adana'da vatandaşlar gökyüzünü uçurtmalar ile renklendirdi.


İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile 31 ilde 12 Nisan gece 00.00'a kadar sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağa uyan Adanalılar evlerinin damına çıkıp çocukları ile uçurtma uçurmaya başladı. Onlarca uçurma gökyüzünü renklendirirken uçurtmaların havadaki görsel şöleni de drone ile görüntülendi.

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