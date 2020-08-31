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Evde ölü bulunan şahıs sökülen pencereden vinçle çıkarıldı

Adana’nın Kozan ilçesinde yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu.

Adana'nın Kozan ilçesinde yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu. Korona virüs şüphesi bulunan şahsın cesedi aşırı şişmesi nedeniyle evin sökülen penceresinden vinç yardımı ile çıkarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Aslanpaşa Mahallesi İlikçikuyu Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Ebubekir Tatar'ın (52) evinden kötü kokular geldiğini fark eden çevredeki esnaf, durumu 112'ye bildirdi. Eve gelen ekipler Tatar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 3 gün önce öldüğü tahmin edilen Tatar'ın cansız bedeninin aşırı şişmesi nedeniyle itfaiye ekipleri vinç çağırdı. Korona virüs şüphesi bulunan Tatar'ın cenazesi, evin penceresinin sökülmesinin ardından özel vinçle 7 saat sonra çıkarıldı. Korona virüs şüphesi bulunan Ebubekir Tatar'ın cenazesi defnedilirken, apartman ve ev dezenfekte edildi.

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