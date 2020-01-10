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Evde yalnız yaşayan kişi uykusunda yangına yakalandı

Adana’da 2 katlı müstakil evin zemin katında çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Adana'da 2 katlı müstakil evin zemin katında çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi. Evde yalnız yaşayan bir kişi dumandan etkilenirken yangının yattığı sırada çıktığını söyledi.


Yangın, saat 00.10 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi 69158 sokakta bulunan 2 katlı müstakil evin zemin katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evde yalnız yaşayan Mahmut B. uykusunun arasında evinin yandığını fark etmesi üzerine kendisini dışarı attı, ardından durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin üst katlarında bulunan vatandaşları dışarı çıkardı. Ardından yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.


Evde yalnız yaşayan Mahmut B. gazetecilere,” Evim yandı, kimsem yok. Bana herkes sahip çıksın. Kimsen yok yalnız yaşıyorum, 4 yıldır eşimden ayrıyım. Yattığım sırada yangın çıktı” ifadelerini kullandı. Dumandan etkilenen Mahmut B. konuşmasının ardından sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü.

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