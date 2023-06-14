Eve giren yılanı eliyle yakaladı

Adana Kozan'da bir kişi, evine giren yılanı eliyle yakalayıp doğaya bıraktı.

Kozan ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi'ndeki evlerinde Er ailesi, boz yılanı gördü. Aile, mesaide olan babaları Nedim Er'e haber verdi. Kozan Belediyesi park bahçelerde çalışan baba Nedim Er mesai sonrası evine gittiğinde mutfakta saklanan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı eliyle yakalayarak doğal ortamına bıraktı.

Boz yılan aile fertlerine korku dolu anlar yaşatırken baba Er, hayvanın zehirli olduğunu ama yakalama tekniği ile kimseye zarar vermeden evden çıkarıp doğal ortamına bıraktığını ifade etti.