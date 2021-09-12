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Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Ağlıboğaz Mahallesi Mücahit Sokak üzerinde bir ikametin mutfak tezgahının altında ikamet sahipleri tarafından yılan olduğu fark edildi. Hemen itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ikametin mutfağındaki yılanı canlı olarak yakaladı. Yılan itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakılırken, ikamet sahipleri de rahat bir nefes aldı.

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