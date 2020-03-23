Eve gitmemek için bastonuyla direndi

Adana'da 78 yaşındaki adam, gittiği parkta kızı ve mahalle muhtarı tarafından evine götürülmek istenince direndi. Sonunda ikna edilerek evine götürülen yaşlı adam, bastonu ile gazetecilere de tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanırken, dün polis ekipleri ülke genelinde dışarıda bulunan yaşlıların bazılarına ceza kesti. Bugün Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Muhtarı Göktürk Güngör, yaşlıları uyarmak için ilçedeki Cumhuriyet Parkı'na gitti. Bu sırada parkın karşısındaki evinden çıkmaya çalışan ancak kızının tutmaya çalıştığı 78 yaşındaki Nusret Döven'i gören muhtar, yaşlı adamı evine göndermeye çalıştı. Uyarıları dinlemeyen yaşlı adam, gazetecilerin de çekim yaptığını görünce bastonu ile tepki gösterdi. 1 saat boyunca muhtar Güngör ve kızı Sevda'ya direnen yaşlı adam, en sonunda ikna edilerek evine götürüldü.

“Engel olamıyorum”

Sevda Döven, “Engel olamıyorum. Sokağa alışkın bir insan. Saat 10'dan sonra duramıyor evde. Yasak ve ceza olduğunu anlatıyorum ama rahatsız olduğu için çıkmak istiyor” diye konuştu.

Muhtar Göktürk Güngör ise 65 yaş üzeri yolda gördüğü bütün vatandaşları emniyete teslim edeceğini söyleyerek, “Her şey büyüklerimiz için. Onlara destek olmamız gerekiyor. Onlar olmazsa bu hayat çekilmez. Her türlü durumlarına anlayış gösterebiliyoruz. Amcam aslında gerçekten çok değerli birisi. Zorlanarak geldi ama yine de bizi kırmadığı için teşekkür ediyorum” dedi.

Korona virüsünü hiç duymadığını belirten 78 yaşındaki Nusret Döven, “Korona virüsü duymadım, şimdi duydum. Hiç gözükmüyor ki. Korona virüs görünmüyor” ifadelerini kullandı.