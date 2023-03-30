Evi yanan aile kundaklama olduğunu öne sürdü

Adana'da evi yanan ve eşyaları kül olan aile evlerinin kendi kendine yanmadığını birinin pencereden içeri yakıcı bir madde atarak kundaklamış olabileceğini ileri sürdü.

Olay, Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi 75135 Sokak'ta meydana geldi. Sami Dönmez'in (52) annesi ve 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı eve aile tarladayken yandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ancak evde bulunan eşyalar yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.

Aile üyelerinden Yusuf Dönmez (20) evlerinin kendi kendine yanmadığını kundaklandığından şüphelendiklerini belirterek, “Yan taraftaki demir şebeke zorlanmış. Oradan pencere kırılarak evin içine yanıcı madde atılmış. Bu suretle evde yangın çıktı. Biz tarlada olduğumuz için herhangi bir sıkıntı olmadı. Sadece maddi hasar var. Biz bu durumu polise de anlattık şikayetçi olduk. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Kimseyle bir sorunumuz yok” dedi.