Evi yanan Suriyeli kadının imdadına İHA muhabirleri koştu

Adana'nın Kozan ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangına ilk müdahaleyi bölgede bulunan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri yaptı. Suriye uyruklu bir kadının çığlıklarına koşan gazeteci, çevre esnafından söndürme tüpü alarak yangına müdahale etti. Önce bahçede bulunan çocuğu annesine teslim eden gazeteciler, daha sonra dumanların yükseldiği odaya koştular.

İhlas Haber Ajansı muhabiri Emre Bozdemir ve Beril Solmuşgül biçer sokakta tarım ve yem işi yapan esnaf Ersan Tokuş'tan araç yangın söndürme tüpünü isterken çevredekilerden 110 İtfaiye ekipleri aramalarını istediler.

Suriye'nin Halep ilçesinden Kozan'a gelen Hasan Alhilal ailesinin banyosunda bulunan çamaşır makinasından çıkan alevlere müdahale eden gazeteci Emre Bozdemir, bir yandan olayı an ve an mesai arkadaşı ile birlikte görüntüledi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken evlatlarını bir an olsun kucağından bırakmayan Suriye uyruklu kadın göz yaşlarını tutamadı evlatlarına sıkı sıkı sarıldı. İtfaiye ekipleri evde soğutma çalışmasının ardından yangında evden kurtarılan 4 çocuğa süt ve kek ikramında esnafla birlikte bulundu.

İhlas Haber Ajansı Kozan muhabiri Emre Bozdemir, o an vicdanını dinlediğini kaydederek “ bir bayan çığlıklarını duyduk korktuk gazetecilik duygusu bir kenarda kaldı yangın söndürme tüpünü aldık müdahale ettik” dedi.

Esnaf Ersan Tokuş, gazeteciye teşekkür ederek canını hiçe sayarak içeri yangın tüpünü yetiştirdiği yangını söndürdü” dedi.