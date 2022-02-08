Evin bahçesine giren başıboş iki pitbull barınağa götürüldü

Adana'da bir evin bahçesine giren iki sahipsiz pitbull barınağa götürüldü.

Merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde başıboş iki pitbull cinsi köpek, Yunus Emre Seçen'e ait müstakil evin bahçesine girdi. Bahçesinde iki köpeği gören Seçen, paniğe kapılarak evin içerisine kaçtı. Seçen, daha sonra durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, durumu Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerin bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yakaladığı iki köpek barınağa götürülerek koruma altına alındı.