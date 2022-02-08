İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Evin bahçesine giren başıboş iki pitbull barınağa götürüldü

Adana’da bir evin bahçesine giren iki sahipsiz pitbull barınağa götürüldü.

Adana'da bir evin bahçesine giren iki sahipsiz pitbull barınağa götürüldü.


Merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde başıboş iki pitbull cinsi köpek, Yunus Emre Seçen'e ait müstakil evin bahçesine girdi. Bahçesinde iki köpeği gören Seçen, paniğe kapılarak evin içerisine kaçtı. Seçen, daha sonra durumu polise bildirdi.


Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, durumu Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerin bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yakaladığı iki köpek barınağa götürülerek koruma altına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.