İhlas Haber Ajansı

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Evinde 4.5 kilo esrar çıktı “içiciyim” dedi

Adana’da polisin yaptığı operasyonda evinde 4.

Adana'da polisin yaptığı operasyonda evinde 4.5 kilo esrar çıkan bir kişinin 'içici' olduğunu, ucuz bulduğu için çok fazla aldığını söylediği öğrenildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçip adrese baskın yaptı. Polis baskında, yatak odasında narkotik detektör köpeğiyle yaptıkları aramada elbise dolabında 4 kilo 500 gram esrar ele geçirdi. Polis, ikametteki Savaş B.'yi (29) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilere, kullanmak için uyuşturucuyu aldığını içici olduğunu belirtirken, ifadesinde de, “Ucuz olduğu için bu kadar çok esrar aldım” dediği öne sürüldü. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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