Evinde karşılaştığı şahsı kovaladı sokakta bıçaklayarak öldürdü

Adana'da 15 yaşındaki çocuk, evinin içerisinde karşılaştığı kişiyi sokağa kadar kovaladı, yaşanan arbede bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan çocuğun ifadesinde, şüphelinin ailesine zarar vermiş olabileceğini ve hırsızlık yaptığını düşündüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, 23 Ocak Pazartesi gece saat 02.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kebapçıda çalıştığı öğrenilen Irak uyruklu E.A (15), gece saatlerinden işten çıkıp evine gitti. Evinin kapısının açık olduğunu gören E.A, koridorda Mehmet Ali Karaalp (32) ile karşılaştı. İkili arasında yaşanan arbede sonrasında Karaalp, evden çıkarak kaçmaya başladı. E.A., peşinden koşarak Karaalp'i yakaladı ve tekrar yaşanan arbedede göğsünden bıçakladı. Şahsın yere yığıldığını gören E.A. ise olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karaalp'i ilk müdahalenin ardından Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Karaalp kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli E.A'nın izini buldu. Evine baskın yapan ekipler, E.A'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli emniyetteki ifadesinde Karaalp'i bıçakladığını kabul ederken, “Evde aileme zarar vermiş olabileceğini ve hırsızlık yaptığını düşündüm” dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.