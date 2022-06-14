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Evinde pompalı tüfekle öldürüldü

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir genç evinde pompalı tüfekle öldürüldü.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir genç evinde pompalı tüfekle öldürüldü.


Alınan bilgiye göre, olay, gece 00.45 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırın işçisi olan yalnız yaşadığı öğrenilen Eyüp Özbadem (24), evin bahçesine gelerek seslenen kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğradı.


Silah seslerini duyan komşuların evin kapısını kırıp içeri girerek kanlar içinde buldukları genç olay yerine çağrılan ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eyüp Özbadem yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet büro ekipleri, evin yakınlarında terk edilmiş motosiklet ele geçirdi. Polis olayın şüphelilerini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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