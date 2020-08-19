İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs öldü

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, evinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, evinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay Sarısakal Mahallesi'ndeki sabah saatlerinde yaşandı. 46 yaşındaki İbrahim Siner, evinde bulunduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişinin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar sonucu ağır yaralanan Siner, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için polis çalışmalarını sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.