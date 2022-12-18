"Evinde Üreten Kadınlar"ın başarısı

Adana'da, evinde üreten kadınları tanımak, onları evin dışına çıkarabilmek ve istihdama dahil edebilmek için hayata geçirilen “Evinde Üreten Kadın Festivali”nin meyveleri alınmaya başlandı.

İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Başkanı Berman Mantı, proje çerçevesinde eğitim alan, festivale katılan katılımcılarla bir araya geldi.

Çukurova Bölgesi'nde evinde üreten kadınların var olduğunu ve bu kadınların ekonomiye kazandırılması gerektiğini fark ederek 2019 yılında gerçekleştirdikleri “Evinde Üreten Kadın Festivali” ile nice cevher kadını iş dünyası ile buluşturduklarını ifade eden Mantı, “Kadınlara eğitim verdik, ticari hayata ve iş dünyasına yönelik hazırlanmalarını sağladık. Bugün bu eğitimlerin sonucunda evinde üreten kadınlar artık sadece satış yapmakla kalmayıp ekonominin bir parçası konumuna ulaştılar. Daha nice kadınımızı evinden çıkarıp iş ve ticari sahnede yer alması için yeni programlar hazırlayacağız. Üreten kadınlarımızla gerçekleştirdiğimiz toplantı ve etkinliklerde evinde üreten kadınlarımız, meslek edindirme kursları, sergiler, satış stantları ve yeni üretim teknikleriyle Adana'da öne çıkmaya başladı. Üretici kadınlarımızla ilgili farkındalık oluştu. Bir çok üretici kadınımız usta öğretici oldu. Yeni girişimci gençler yetiştiren kadınlarımız var" dedi.

Yetenekli, üretici kadınlara imkan sunulduğunda neler yapabileceğini gördüklerini ifade eden Mantı, "Yeni ürün geliştirip patent başvurusu yapan kadınlarımız var. Yeni kurslara giden, girişimcilik eğitimi alan, sosyal etkinliklere katılan, sergiler açan bir çok kadınımız Adana'daki fuarlarda, zirvelerde, festivallerde, etkinliklerde artık ön plana çıkıyor. Kadınların her alanda olması için çalışmalarımız, girişimlerimiz devam edecek” diye konuştu.