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Evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Adana’da evinde 43,1 gram metamfetamin ve 186 gram skunk ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Adana'da evinde 43,1 gram metamfetamin ve 186 gram skunk ele geçirilen zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde bir ikamette Tarık H. isimli şahsın uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada, 43.1 gram metamfetamin ve 186 gram skunk, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen bin 290 lira ele geçirildi. Zanlı ifadesinde satıcı olmadığını uyuşturucu bağımlısı olduğu için kullandığını ileri sürdü. Zanlı sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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