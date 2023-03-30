Evinden uyuşturucu çıktı, sevgilisinin kullandığını öne sürdü

Adana'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, evinden çıkan uyuşturucu maddeleri sevgilisinin kullandığını iddia ederek polisten kurtulmaya çalıştı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından torbacılık yaptığı belirlenen Mehmet Emin G.'nin (34) adresine operasyon düzenledi. O sırada sokakta bulunan Mehmet Emin G. gözaltına alındı, üst aramasında ise yeşil reçete ile satılan 5 hap ele geçirildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada da 22 adet uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin, 6 gram bonzai ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheli ifadesinde, sevgilisiyle kavga ettiğini, hapları kullanmak için aldığını öne sürdü. Şüpheli, evdeki bonzaiyi ise birlikte yaşadığı kadının kullandığını, husumetlisi olduğu için silah bulundurduğunu iddia etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.