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Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana’da bir kişi evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.

Adana'da bir kişi evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.


Olay, Yüreği İlçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 26 yaşındaki Halil Boy, evinin önünde durduğu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kimliği öğrenilemeyen kişi Boy'a tabanca ile 6 el ateş açtıktan sonra motosiklet ile olay yerinden kaçtı.


Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Boy'un göğsüne isabet etti. Boy kanlar içerisinde yere yığıldı. Yakınları Boy'u Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Boy'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Polis olay yerinde yaptığı incelemede 6 adet boş kovan buldu. Boş kovanlar incelemek üzere emniyete götürüldü.


Polis olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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