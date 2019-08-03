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Evlilik izninde kazada yaralanan bekçinin yaşam savaşı 1 gün sürdü

Adana’da araba eşiyle yürütüş yaptığı sırada araba çarpması sonucu ağır yaralanan bekçi 1 günlük yaşam savaşının ardından hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da araba eşiyle yürütüş yaptığı sırada araba çarpması sonucu ağır yaralanan bekçi 1 günlük yaşam savaşının ardından hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, 2 Ağustos Cuma günü Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bekçi olan 31 yaşındaki Mehmet Candemir, eşi Elif Candemir ile yürüyüşe çıktı. Yürüyüş yaptıkları sırada plakası ve sürücüsü belli olamayan siyah bir araba Mehmet Candemir'e çarptı. Candemir çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Araç sürücüsü aşağı inerek Candemir'e doğru baktı ardından hızla olay yerinden kaçtı.


Candemir'in eşi Elif Candemir ise kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Candemir'i Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı. Candemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, bekçiye çarpan aracın plakasını tespit etme çalışmalarına başladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


21 Temmuz'da dünya evine giren Candemir'in yaşam savaşı sadece 1 gün sürdü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Candemir'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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