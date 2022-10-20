"Evlilik Okulu" Şehir Hastanesi'nde başladı

Evlilik Okulu ve Aile Atölyesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başladı.

Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Adana Müftülüğü ve Yüreğir Belediyesi desteğiyle hazırlanan Evlilik Okulu ve Aile Atölyesi'nin ilkine, evlenmeye hazırlanan 20 çiftin yanı sıra Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, doktorlar, idari yöneticiler ve sağlık personeli ile Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in eşi Raziye Kocaispir katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Reşan Arlıer, yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdikten sonra, aile, evlilik ve kadın-erkek ilişkileri hakkında görüşlerini paylaştı. Arlıer, ailen kavramının Türkiye'de ve dünyada, özellikle medyanın etkisiyle zarar gördüğünü belirterek, “Bunun getirdiği sorunları en çok kadınlar ve çocuklar yaşıyor” dedi. ‘Kadın hakkı, insan hakkıdır' diyen Arlıer, “Dolayısıyla kadın hakları, aileden başlar” diye konuştu.

Etkinliğin konuşmacılarından Adana Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanı Doç. Dr. Kenan Topal ise aile kurumunu çözmek ve yıkmak isteyenlere karşı toplumu korumak için maddi-manevi kaynakları harekete geçirmek gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Topal, “Aile kurumunun yaşatılması, tehditler karşısında korunması son derece büyük önem arz ediyor. Bu amaçla geliştirilen ‘Evlilik Okulu ve Aile Atölyesi' projesinin çiftlerin evliliğe sağlıklı bir başlangıç yapmalarına katkıda bulunacağını düşünüyorum” dedi. Doç. Dr. Topal daha sonra, aile, ailenin işlevselliği, sağlıklı ailenin özellikleri ve evlilik kararı almış çiftlere ilk öneriler konusunda bilgi verdi.

“Erkekler evlilikte sorumluluk almak istemiyor”

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden Psikolog Gürdal Görhan da konuşmasında, erkeklerin evlilikte çoğu zaman değişime direnç gösterdiğini söyledi. ‘Erkekler iyi aşık ama kötü koca oluyor' diyen Psikolog Gürdal Görhan, “Erkekler evlilikte sorumluluk almak istemiyor. Kadınlar da sorumluluğu başlangıçta verdiğinde kötü sonuçlarla karşılaştığı için sonrasında sorumluluk vermekten kaçınıyor. Eşinden mutfakta yardım isteyen kadınların, ilk seferde 5 tabak kırılınca bir daha yardım istememesi buna bir örnek” dedi. Psikolog Gürdal Görhan, konuşmasında erkeklerin sevgilerini abartılı kelimelerle ifade etmesine de değinerek “Deli gibi sevmeyin, akıllı gibi sevin” mesajını verdi.

Seyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nden Psikolog Aysun Erkan ise yaptığı konuşmada, çiftlere önerilerde bulunurken, “Değer verdiğini şeylerle, özellikle ailenizle ilgili sınırları koruyun. Evlilik öncesi karşı tarafın sizin ailenizle ilgili eleştirileri ‘Ben de zamanında ailemden çok sıkıntı yaşadım' gibi destekleyerek yanıtlayanlar, evlilik sırasında ‘kör ölür badem gözlü olur' mantığıyla, ailesiyle ilgili eleştirilere tahammül edemiyor” dedi.

Psikolog Aysun Erkan, evliliğe yalanın asla girmemesi ve paranın harcanmasıyla ilgili konularda dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.