Evren Law ve John Law, Adanalı fotoğraf severlerle Arka Plan'da buluştu

John Law, Arka Plan Fotoğraf Derneği'nin düzenlediği etkinlikte Adanalı fotoğraf severlerle buluştu.

Dernek binasında yapılan sunum ve söyleşi etkinliğinin açılışında konuşan Arka Plan Fotoğraf Derneği Başkanı Niyazi Sertkalaycı, çok değerli iki konuğu ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, organizasyona katılan herkese teşekkür etti.

‘Gezdim Gördüm Çektim' ve ‘Evrenin Doğası Kelebekler' isimli 2 sunum yapan Evren Law, yaklaşık 2 yıl zorlu şarlarda çektiği fotoğraflar hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Law, ‘Evrenin Doğası Kelebekler' isimli sunumunda bazı fotoğrafçıların kelebekleri dondurarak çektiğini belirterek, “Bu çok yanlış bir çekim tekniği. Kelebeklerin kısa ömürlerini daha da kısaltıyorlar bu şekilde” diye konuştu.

Daha sonra da ‘Life İn The Snow' ve ‘Coke- The Real Thing' isimli 2 sunum yapan Uluslararası Fotoğraf Birliği Başkan Yardımcısı Dr. John Law, Adanalı fotoğraf severlere çektiği fotoğrafları ve tekniklerini anlattı, fotoğrafçılara, proje odaklı çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Sunumların sonunda Arka Plan Fotoğraf Derneği Başkanı Niyazi Sertkalaycı ve Başkan Yardımcısı Tuğrul Tunca ve üyelerden Prof. Dr. Sezgin Güvel tarafından John Law ile Evren Law'a teşekkür belgelerinin yanısıra Arka Plan Sanat Gazetesi ve kitaplarından oluşan hediyeler verildi.