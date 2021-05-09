Eyüp Arın: “Bir sezonu sevabıyla, günahıyla bitirdik”

Bugün sahada mücadele eden her iki takımı da tebrik ediyorum” dedi.

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 34. haftasında evinde karşılaştığı Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adanaspor'un Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, “Bugün özel bir gün. Tüm kadınlarımızın anneler gününü kutluyorum. Bugünkü maç bizim adımıza prestij maçıydı. Oyun değerlendirmesini çok yapmamıza gerek yok. Oyunculardan alacağımız veriler önemliydi. Şampiyon olan takımları tebrik ediyorum. Bir sezonu sevabıyla, günahıyla bitirdik. Bugün sahada mücadele eden her iki takımı da tebrik ediyorum” diye konuştu.