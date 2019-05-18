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Eyüp Arın: “Camiamızı sevindirmek istedik ancak başaramadık”

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, “Maça iyi çıkıp, kazanmak için mücadele ettik.

Osmanlıspor bizden çok daha üstün oynadı ve hak ettikleri bir galibiyet aldı. Camiamızı sevindirmek istiyorduk ancak başaramadık” dedi.


Spor Toto 1. Lig'in 34. hafta mücadelesinde Adanaspor evinde Osmanlıspor'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktör Eyüp Arın, Süper Lig'e yükselen ve Play-off'a kalan takımlara başarılar dileyerek, “Sezonun kötü gidişatının nedeni sahamızdaki neticelerdi. Biz de son hafta hem bunu kırmak hem de camiamızı sevindirmek için hazırlandık. Takımımın mental anlamdaki rahatlığından ötürü hazırlanmamız zordu. Nihayetinde iyi çıkıp, kazanmak için mücadele ettik. Osmanlıspor bizden çok daha üstün oynadı ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Camiamızı sevindirmek istiyorduk ancak başaramadık” dedi.

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