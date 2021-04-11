Eyüp Arın: "Çok istediğimiz bir maçı kaybettik"

Çarşamba gün ki maça yarın itibariyle hazırlanmaya başlayacağız” dedi.

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında sahasında karşılaştığı Ankaraspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, "Bugün ki maça başlarken hem bu sahanın şanssızlığını kırmak istiyorduk hem de Ankaraspor'u yenip önümüze çok daha iyi bakmak istiyorduk. Kazanıp rahatlamak istiyorduk. Maç futbolun doğasında olan entresan bir golle başladı. Sonra hiç istemediğimiz bir sakatlık oldu. Ona rağmen oyunu toparlayıp üstünlüğü ele aldık. Çok istedik skoru dengelemeyi ama ilk yarı bunu beceremedik. İkinci yarı skorda dengeyi sağlayıp öne geçmek istiyorduk ama rakibe çok net bir pozisyon verdik. Onu da onlar beceremedik. Bizde elimize gelen fırsatları gole çeviremedik. Bugün çok istediğimiz bir maçı kaybettik. Çarşamba gün ki maça yarın itibariyle hazırlanmaya başlayacağız” diye konuştu.