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Eyüp Arın: “Genç iki oyuncumuzun maçı puanla tamamlayamamasına üzüldüm”

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, “Rakibe nazaran çok daha net pozisyonlarımız vardı.

Bu maçtaki tek üzüntüm, oyuna sonradan giren genç iki oyuncumuzun maçı puanla tamamlayamamasıydı” dedi.


Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Adanaspor, evinde konuk ettiği Altınordu'ya 2-1 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Eyüp Arın, geçtiğimiz haftalarda alınan sonuçların ardından matematiksel anlamda rahat bir görüntüyle maça başladıklarını belirterek, “Hafta arasında da bu rahatlığın verdiği güvenle hazırlandık. Rakibimiz Play-off şansı olan bir takım ve maça da bu parolayla çıktı. Altınordu benim imrendiğim, Türkiye'de altyapısıyla dikkat çeken bir takım. Sistemini oturtan ve takımlara karşı bireysel anlamda sıkıntı yaşamayan bir takım. Biz ise tam tersi zorlu süreçlerde, istediğimizi alamayan bir takımız” diye konuştu.


Oyuncu eksikliklerinin sıkıntıya neden olduğunu kaydeden Arın, “Merkez stoperdeki 4 oyuncumuzun olmaması bizim için bir sıkıntıydı. Rakip de maça golle başladı ve sonrasında bir penaltı kaçırdılar. Ama biz de büyük bir geri dönüş yaparak müthiş bir oyun ortaya koyduk. İlk yarı skora dengeyi de getirdik. İkinci yarıya da aynı istekle başladık. Bizim rakibe nazaran çok daha net pozisyonlarımız vardı. Bu maçtaki tek üzüntüm, oyuna sonradan giren genç iki oyuncumuzun maçı puanla tamamlayamamasıydı. Nitekim son dakikada bir gol yedik ve maalesef maçı kaybettik. Bu sezon en çok pozisyona girdiğimiz bu maçtan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Altınordu'ya da bundan sonraki maçalarında başarılar diliyorum” dedi.

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