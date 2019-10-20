"Facia Üçlü Karışma Bende" Adana özel gösterimi

Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde gerçekleşen özel gösterime; başrol oyuncuları Sefa Kındır, Mami Emen, Sinan Poyraz ve Emre Gül katıldı. Özel gösterimde oyunculara destek amacıyla “Röportaj Adam” ismini kullanan Youtuber Mahsun Karaca da yer aldı.

Çekimleri Adana ve İzmir'de gerçekleşen filmin gösterimi öncesinde salondaki izleyicileri selamladıktan sonra konuşan oyunculardan Sefa Kındır, filmi çekerken çok eğlendiklerini, izleyenlerin de eğleneceğini düşündüğünü söyledi.

Oyuncular, filmi Adanalı sevenleriyle izledikten sonra sevenleriyle anı fotoğrafları çektirip, öz çekim yaparak, filmi izleyen herkese teşekkür ettiler.