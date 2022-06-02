Fahri trafik müfettişinin yazdığı "makas" cezasını iptal ettirdi

Adana'da fahri trafik müfettişi tarafından makas attığı gerekçesiyle bin 823 lira trafik cezası yiyen sürücü, cezayı yargıya taşıdı. Mahkeme ise herhangi bir delil olmadığı için cezayı iptal etti.

Yedek parça sorumlusu olarak çalışan Enis Aksoy'a (35), geçen 4 Mart tarihinde 01 KC 048 plakalı otomobiliyle merkez Seyhan ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde seyir halindeyken trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirdiği gerekçesiyle bin 823 liralık idari para cezası kesildi.

17 gün sonra eve gönderilen tebligatla cezadan haberdar olan Aksoy, cezayı avukatı Nazan Akça Subaşı aracılığıyla yargıya taşıdı.

Subaşı, dilekçesinde "Söz konusu ihlali ispatlar nitelikte herhangi bir görüntü, fotoğraf kaydı, bilgi ya da belge müvekkilime tebliğ edilmemiştir. Ayrıca düzenlenen tutanakta ne şekilde davranış ihlali yapıldığı hususu, hangi işaret levhasına uyulmadığı açık ve denetime uygun bir şekilde yazılmamıştır" ifadesini kullandı.

Adana 1. Sulh Mahkemesi, fahri trafik müfettişi raporu baz alınıp verilen cezayı ispat edecek herhangi bir tutanak, belge, fotoğraf ya da delil olmadığı için cezayı iptal etti. Aksoy, ödediği bin 823 lirayı mahkeme kararıyla geri aldı.

Avukat Subaşı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Müvekkilimize birden fazla şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşürmek suçundan bin 823 liralık bir trafik cezası yazılmıştı. Biz bu trafik cezasının içeriğine baktığımızda fahri trafik müfettişi tarafından tarih, yer ve zaman belirtilmeden bir fotoğraf ile ceza yazıldığını tespit ettik. Mahkemeye itirazlarımızda da bunu özellikle belirttik. Sadece fahri trafik müfettişinin raporuyla kimseye trafik cezası yazılmaz. İdarenin işlemleri denetime uygun olmalı. Tarih, yer ve zaman belirtilmeli dedik. Mahkeme de bu itirazımızı haklı buldu” diye konuştu.

Vatandaşlara da tavsiyelerde bulunan Subaşı, “Vatandaşlarımız, haklı olsalar da cezaya itiraz etmiyor. Erken ödeme yapıp, indirimden faydalanın ama hakkınızı da arayın. Ödeme yapsanız bile itiraz hakkınız var” ifadelerini kullandı.