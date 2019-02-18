İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"Farkında mısın Gönüllüleri", Feke'de çocukları eğlendirdi

Kanser hastası çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan "Farkında mısın Gönüllüleri", Adana’nın Feke ilçesinde 3 köy okulunda öğrencileri önce giydirdi ardından palyaço kılığına girip eğlendirdi.

Kanser hastası çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan "Farkında mısın Gönüllüleri", Adana'nın Feke ilçesinde 3 köy okulunda öğrencileri önce giydirdi ardından palyaço kılığına girip eğlendirdi.


İhtiyaç sahibi okullardaki öğretmenlerle görüşmeler yapan Farkında mısın Gönüllüleri Yönetim Kurulu Üyesi Buket Kaya ve Erkan Sulularla birlikte 12 kişilik grup Feke'nin 3 köyüne giderek bot, mont, çanta ve çeşitli hediyelerle 170 çocuğu sevindirdi.


Hayatlarında ilk kez gördükleri palyaçolarla eğlenen çocuklar yüzlerini boyayarak güzel bir gün geçirdi.


Buket Kaya, 170 çocuğu giydirip onlarla eğlenmek için geldikleri Feke'de çok iyi karşılandıklarını belirterek, “Onların mutluluğu bizlerin mutluluğu oldu. Çocuklarımız yüzlerinin boyanmasının ardından dans ve oyunlarla bol bol eğlendi. Çorlu'daki tren kazasında çocuğunu kaybeden Oğuz Arda Sel Çocuk Derneği Başkanı Mısra Öz, İstanbul'dan gönderdiği hediyelerle bizlere katkı sağladı” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.