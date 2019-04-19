Farkındalık için şarkı söylediler

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kanser Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte şarkılar söylendi. Etkinlikte, kanserden değil, geç kalınmasından korkulması gerektiğine vurgu yapıldı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, "Kanser Haftası" nedeniyle renkli bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Adana Şubesi işbirliği ile hastanenin konferans salonunda düzenlenen programın açılış konuşmasında; kanserin görüşme sıklığına dikkati çekti.

Doç. Dr. Koray Daş, kanser konusunda farkındalık yapabilmek, insanların dikkatini çekebilmek için bu tarz organizasyonlar düzenlendiğini belirterek, “Aslında bizim ülkemizde değil tüm dünyada yapılıyor. Çünkü, hepimizin korktuğu bu hastalığın erken teşhis ile önlenebildiği, sağlıklı bir hayatın olduğu kanıtlanmış durumda. Bu yüzden kanserle savaşta farkındalık oluşturma konusu çok önemlidir” dedi.

Psikiyatr Doç Dr. Yarkın Özenli ise konuşmasında psikolojik desteğin kanser tedavisinde çok önemli olduğunun altını çizdi. Özenli, hasta psikolojisinin tedavide önemli bir erken olduğunu, bu yüzden moralin yüksek tutulması gerektiğini ifade etti.

Kanserle Savaş Derneği Adana Şube Başkanı ve hastane hekimlerinden Prof. Dr. Timuçin Çil de “Kanseri oluşmadan önlemek gerekiyor. Bu nedenle tencere yemeğine geri dönmemiz lazım. Her besinden almak ve sebze ile meyveleri mevsiminde tüketmeliyiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ‘Her Nota Bir İlaç olsun' sloganıyla müzik dinletisi yapıldı. Onkoloji tedavisi süren Zehra Mutlu adlı hastanın şarkı söylediği, jinekolojik onkoloji kliniği doktoru Doç. Dr. Mehmet Ali Narin ve Asistan Dr. Göktürk Doğan da eşlik ettiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.