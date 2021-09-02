Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atanan Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez'e veda yemeği düzenledi.

Kozan Belediyesi Düşler Alemi Tesislerinde gerçekleşen yemeğe Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı, Memur Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili'de katıldı.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Sönmez'in tayiniyle gururlandıklarını ifade ederek, "Milli eğitim müdürümüz ile 4 yıl boyunca gerçekten güzel bir çalışma ortamımız oldu. İlçemiz için faydalı ve verimli işlere imza atıldığını düşünüyorum. Müdürümüz nitelikli, karakterli bir insan. 2 bin 500 kişinin müdürü olmak, 100'ün üzerinde kurumun amiri olmak, 30 bin öğrencinin müdürü olmak kolay değil. Dolayısıyla ben bu anlamda kendisinin başarılı bir idareci olduğu gördüm, şahitlik ettim. Biz Faruk hoca ile köy köy bütün okulları gezdik, Kozan'da eğitimin kalitesinin artmasında, fiziki imkânlarının iyileştirilmesi, öğrencilerin sorunlarının giderilmesi konusunda bire bir çalıştık. Mesai gözetmeden çalıştık. Ben şahsen ondan razıyım. Allah'ta ondan razı olsun. Faruk hoca iyi bir göreve gidiyor. “Ankara'da olmak suyun başında olmaktır” diye bir tabir vardır ya Ankara öyle bir yer. İnşallah bundan sonra güzel hizmetlerde bulunur. Ankara'dan da bizlere büyük destek vereceğine gönülden inanıyorum. Faruk hocama başarılar diliyorum” dedi.

Faruk Sönmez'de Kozan'a ve Kozan'ın geleceği gençlerin öğretmeni olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, “Kozan'da çok güzel çalışmalar yaptık. Ben hep söylüyorum Kozan'ı birlikte yönettik. Şube müdürlerimiz ile her daim istişare içinde olduk bu da bizi başarılı kıldı. Kozan'ımızda malumunuz Türkiye 1.cisi çıkardık. Şuan itibariyle Kozan'da okul eksiğimiz yok. Bir tek özel çocuklara özel okul yaptıramadık. Bu projenin de hayata geçmesi için elimden geleni yapacağım. Bundan sonra Adana'nın, Kozan'ın eğitim noktasında bir telefon kadar yakın olacağım. Böylesi güzel bir yemeği organize eden Eğitim Birsen- Memur-Sen Kozan Temsilciliğine ve teşrif eden bütün davetlilere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.