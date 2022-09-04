Fasulye Festivali'nde kazanlar kaynadı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bu yıl ilk kez Fasulye Festivali düzenlendi.

Tufanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde beyaz fasulye ve nohut kazanları kaynatıldı. Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü ev sahipliğinde gerçekleşen festivale, Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Adana İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, AK Parti milletvekilleri, Tufanbeyli Kaymakamı Abdülhamit Bayram, Enerjisa yönetimi adına Servet Sarısoy, Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, berberindekiler ile birlikte fasulye ve nohut kaynayan kazanların başına geçerek ilçedeki üretim hakkında bilgi aldı.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile ilçede büyük yatırımların önünün açıldığını ve üreticilerin desteklendiğini ifade ederek, “1500 rakımlı ilçemizde yetişen fasulyemizi dünya markası yapmak için çalışıyoruz. 8 yılda 18 büyük proje ile ilçemizin tarım ve ekonomik alanda gelişmesi çalışmalarımız sürüyor. İlçemizde üretilen fasulyemiz, nohutumuz, tarihi, doğası ile Adananın kuzeyinde parlayan yıldızıyız diyoruz” dedi.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban ise fasulye üretiminde Tufanbeyli ilçesinin öneminin büyük olduğuna dikkat çekerek üretimin desteklenmesi ve artması için üreticilerin yanında olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri fasulye ve nohut kaynayan kazanlarda üreticiler ile bir araya gelirken stantları ziyaret etti.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü festivale katılım sağlayan protokol üyelerine Tufanbeylili kadınların kök boyası el dokuma yapımı kilimlerini hediye ederek fasulye ve nohut ikramında bulundu.

Festival Murat Kekilli Konseri ile devam etti.