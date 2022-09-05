Fasulye Festivalinde Murat Kekilli rüzgarı esti

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde düzenlenen 1. Fasulye Festivali, sıra gecesi ve sanatçı Murat Kekilli Konseri ile son buldu. Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü ve Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay sanatçı Kekilli ile birlikte sahnede türkülere eşlik etti, renkli anlar yaşandı.

Tufanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleşen 1500 rakımlı ilçedeki festivalde gündüz beyaz fasulye ve nohut kazanları kaynatılırken akşam sıra gecesi ve Murat Kekilli konseri ile Tufanbeyliler büyük coşku yaşadı.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü ev sahipliğinde gerçekleşen fasulye festivalinde sahne alan sıra gecesi ekibi sahnede yoğurdukları çiğ köfteyi konsere gelen vatandaşlara ve protokol üyelerine ikram etti.

Sıra gecesi ve davul şovlarının ardından sahne alan sanatçı Murat Kekilli için binlerce kişi bir araya gelerek hep birlikte Kekilli'nin şarkılarını seslendirdi. Büyük coşku içinde geçen konserde sanatçı Murat Kekilli ilk kez Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde konser verdiğini ifade ederek ev sahipliği yapan Belediye Başkanı Remzi Ergü ve kendisini dinlemeye gelenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Remzi Ergü ilçede ilk kez gerçekleşen festivalde coşkunun büyük bir heyecan içinde 3 gündür sürdüğünü belirterek tüm misafirlere katılımları için teşekkür etti.

Sahnede renkli anların yaşandığı konserde Belediye Başkanı Remzi Ergü sanatçıya el yapımı kilim ve Tufanbeyli'nin markalaşan fasulyesini hediye etti.

Gece boyunca şarkılarını seslendiren sanatçı Murat Kekilli sahnede ağırladığı Tufanbeyli belediye Başkanı Remzi Ergü ve Pozantı belediye başkanı ile birlikte türküleri seslendirdi. Kekilli sahnede aracında bulunan bir akvaryum balığını hayranına hediye ettiği konserde binlerce kişi Kekilli'nin şarkıları hep birlikte okudu.

Konser Havai Fişek gösterileri ile son buldu.