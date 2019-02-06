Fatih Terim hastaneye geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in hayatını kaybettiği hastaneye geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile beraber, babası Talat Terim'in vefat ettiği hastaneye geldi. Terim burada Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak ile görüştükten sonra yakınlarının yanına geçti. Terim'in babası Talat Terim'in, bir süredir genel durum bozukluğu sebebiyle sağlığı takibe alınmış ve tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde 94 yaşında hayatını kaybetti.

Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar da Fatih Terim'e destek vermek için sabah saatlerinden bu yana hastane önünde bekledi.