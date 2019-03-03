Fatoş ablanın köftesini yemeye doyamıyorlar

Adana'da Fatoş Arınç, köftecilik yapan babası vefat edince tezgahı devraldı ve 16 yıldır Adana'nın tarihi dokusuna yakın bir sokakta, eski bir minibüsün içerisinde baba mesleğini sürdürüyor. Müdavimleri tarafından 'Fatoş Abla' diye çağrılan Arınç'ın köfteleri dilden dile yayılıyor, yiyen bir daha bırakamıyor.

43 yaşındaki Fatoş Arınç, 15 yıldır baba mesleği olan köfteciliği, eski bir minibüsün içinde devam ettiriyor. Evli ve 2 çocuk annesi olan Arınç'a, köftesinin müdavimi olan müşterileri 'Fatoş Abla' olarak hitap ediyor. Arınç, elleriyle yaptığı köfteleri her sabah açtığı minibüsünde sabah 08.00'den akşam saatlerine kadar müşterilerine sunuyor. Müşterileri Fatoş ablanın köftelerine bayıldıklarını ifade ediyor.

Fatoş abla, merkez Seyhan ilçesindeki tarihi Büyük Saat ve Ulu Camii'ne de yakın olan Karasoku Mahallesi'nde köfteci minibüsüyle, Adana'nın kültürel dokusunu keşfetmek için tarihi mekanları gezmeye gelen yerli ve yabancı misafirlere elleriyle hazırladığı köfte ve sucukları sunuyor. Köftesinin kokusunun tüm sokağı sardığı Fatoş abladan köfte yemek isteyen müşterileri, mesafe gözetmeksizin Karasoku Mahallesi'ndeki minibüsüne geliyor. 25 yıl köftecilik yapan babasını 2003 yılında kaybeden ve o günden beri köftecilik yapan Arınç, güzel sesiyle seslendirdiği şarkılar eşliğinde köftelerini pişiriyor.

Doğma-büyüme Adanalı olan Fatoş Arınç, köfteciliğe başlama hikayesini şöyle anlattı:

"Benden önce babam 25 yıl boyunca köftecilik yaptı. Sonrasında çok ciddi bir rahatsızlık geçirdi. Çalışamayacak duruma gelince bizim de ihtiyacımız olduğu için 2003 yılında minibüsü ben devraldım. Köfteciliğe başladıktan 4 gün sonra da babamı kaybettik. O şekilde başladım ve tam 16 yıl oldu. İnşallah ayakta durabildiğim sürece de köfteciliğe devam edeceğim."

"Köftelerim anne köftesi gibi"

İşlerin iyi gittiğini ve tamamen el yapımı köfte servis ettiği için tercih edildiğini ifade eden Arınç, "Herkes köftemi beğeniyor. Çünkü burada her şey el yapımı ve köftelerim de anne köftesi. Artık insanların Fatoş ablası oldum. Küçük-büyük herkes beni bu şekilde çağırıyor. Bölge olarak da 'Eski Adana' diye tabir edilen, tarihi bir konumda köftecilik yapıyorum. Dolayısıyla buraya gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, gelmişken de benden köfte yiyorlar ve bayılıyorlar" diye konuştu.

Fatoş ablanın köftesine bağımlı olduğunu ifade eden Tahsin Yarman ise mesafe gözetmeksizin köfte yemeye geldiğini belirterek, "Müdavim demek az kalır. Ben 4 senedir Fatoş abladan köfte yiyorum ve artık neredeyse burada çalışacak kadar gelmeye başladım. Fatoş ablanın köftelerini sevmek az kalır, bayılıyorum. Adana'nın doğal dokusu da burada bulunuyor. İnsanlar buraya gelip hem Adana'nın tarihi ve kültürel mekanlarını gezebilir hem de Fatoş abladan köfte yiyebilirler" dedi.