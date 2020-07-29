Feke Kaymakam Vekili Sevgili'den LGS'de başarılı öğrencilere çeyrek altın

Adana'nın Feke Kaymakam Vekili Ömer Sevgili, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonucunda ilçede ilk üçe giren öğrencileri çeyrek altın ile ödüllendirdi.

LGS Sınavı sonrası ilçe birincisi Doğa Güven, İlçe Kincisi Kardelen Aktaş ve Üçüncü Elçinur Keleş'i makamında kabul eden Kaymakam Vekili Sevgili öğrencileri tebirk ederek çeyrek altın ile ödüllendirdi.

Kaymakam Vekili Sevgili, “Öğrencilerimizin bu başarılarının lisede, üniversitede ve hayat boyu sürmesini temenni ediyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımızın daha iyi şartlarda yetişmesi ve eğitim alması için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Öğrencilerimizin başarılarında emeği geçen milli eğitim camiamızın tüm idarecilerine, öğretmenlerimize ve ailelerine bir kez daha teşekkür ediyor kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Ziyarete Feke İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul müdürleri ve veliler de eşlik etti.