Feke polisinden tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

Adana'nın Feke ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 73 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Feke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2863 Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kanunu ile başlatılan soruşturmada İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda K.K, M.Ç, S.Ç ve Y.E.A isimli şahıslar gözaltına alındı. Operasyonda 4 dedektör, 1 dedektör tarayıcısı, 3 tüfek ve 42 parça tarihi eser ve 2863 sayılı kanunda yer alan tarihi eser, 31 parça eski tarihli güncel malzeme, toplam 73 parça eser ele geçirilerek, Adana Müze Müdürlüğüne incelenmek üzere teslim edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.