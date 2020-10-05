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Feke'de uyuşturucu operasyonu

Adana’nın Feke ilçesinde, evinde 1 kilo 200 gram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Feke ilçesinde, evinde 1 kilo 200 gram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.


Adana İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde kullanımı, imal edilmesi ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, ilçeye bağlı Çandırlar Mahallesi'nde B.Ö. isimli şahsın kenevir bitkisi ektiğinin tespit edilmesi üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden operasyon gerçekleştirildi.


Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda B.Ö. isimli şahsın ev ve eklentilerinde 1 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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