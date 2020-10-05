İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Feke'deki orman yangını kontrol altına alındı

Adana’nın Feke ilçesi Bahçecik mevkiinde kızılçam ormanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Adana'nın Feke ilçesi Bahçecik mevkiinde kızılçam ormanında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.


Edinilen bilgilere göre, Feke ilçesi Bahçecik mevkiinde sabah saat 11.00 sularında kızılçam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozer ile yaklaşık 100 orman yangın söndürme işçisine söndürme çalışmalarında köylüler de destek verdi. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.