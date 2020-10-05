Feke'deki orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Feke ilçesi Bahçecik mevkiinde kızılçam ormanında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Feke ilçesi Bahçecik mevkiinde sabah saat 11.00 sularında kızılçam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozer ile yaklaşık 100 orman yangın söndürme işçisine söndürme çalışmalarında köylüler de destek verdi. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.