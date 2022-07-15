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Feke'deki orman yangınları söndürüldü

Adana’nın Feke ilçesinde dün gece 6 ayrı noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

Adana'nın Feke ilçesinde dün gece 6 ayrı noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.


Feke ilçesine bağlı İncirli bölgesine 6 ayrı noktada aralıklarla çıkan orman yangınları, Feke ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz yaptığı açıklamada, “Feke ilçe sınırları içerisinde gece saat 01.40'da 15 dakika arayla 6 farklı noktada çıkan orman yangınları, ekiplerimizin etkin müdahalesiyle büyümeden söndürülmüştür. Yeşil vatan uğruna gece gündüz ayrımı yapmadan fedakarca çalışan orman kahramanlarımızın ellerine, emeklerine sağlık” diyerek orman yangın söndürme ekiplerine teşekkür etti.


Yangınlarla ilgili soruşturma sürüyor.

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