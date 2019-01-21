Felçli hasta 1,5 ayda yürüdü

Adana'da, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı nedeniyle beyninde oluşan kan pıhtılaşması sonucu felç kalan 37 yaşındaki Nurettin Savaş, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi FTR (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon) Hastanesi'nde aldığı fizik tedavi sayesinde 1,5 ayda yürümeye başladı.

Güvenlik görevlisi olarak çalışan yüksek tansiyon ve şeker hastası Nurettin Savaş, yaklaşık 1 yıl önce aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tansiyon ve şeker hastalığına bağlı olarak beyninde kan pıhtılaşması gerçekleştiği belirlenen Nurettin Savaş, 1 hafta boyunca yoğun bakım ünitesinde ölüm-kalım savaşı verdi.

Yoğun bakımdan çıktıktan sonra yaklaşık 1 ay boyunca hastanede tedavi gördüğünü belirten Savaş, “Gündüz vardiyasından gece vardiyasına geçinde yaklaşık 1,5 ay boyunca hareketsiz kaldım. Yani akşam işyerine geldim, sabaha kadar oturdum. Hiç hareket etmedim. Sabahta evime gidip akşama kadar yattım. Zaten şeker ve tansiyon hastasıydım. Hareketsiz kalınca beynimde bu rahatsızlık oluştu. Ve bunun sonucunda da felç kaldım” dedi.

"İyilik meleklerine çok teşekkür ederim"

Bir daha hiç yürüyemeyeceğini düşünürken Adana Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geldiğini ve burada tedavi görmeye başladığını belirten Savaş, “Ben onlara yani fizyoterapistlere ‘İyilik Melekleri' diyorum. Fizyoterapist Gonca Hanım bana çok yardımcı oldu ve yoğun bir tedavi sürecinin sonucunda yeniden ayağa kalktım. Kendisine çok teşekkür ederim. Zaten ben bu hastaneye geldiğimde ‘İyilik Melekleri' benim yeniden ayağa kalkacağıma dair motive etmişlerdi” diye konuştu.

Nurettin Savaş diğer hastalara örnek oldu

Fizyoterapist Gonca Büyüköztürk hastasına uyguladığı tedavi hakkında bilgi vererek, Nurettin Savaş'ın diğer hastalara çok iyi bir örnek olduğunu kaydetti. Hastasının yaklaşık 1,5 ayda tek başına ayağa kalkmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Büyüköztürk, şunları söyledi:

“İnme vakalarında erken dönemde rehabilitasyona başlamak çok önemlidir. Hastalar taburcu olduktan sonra en kısa sürede fizik tedavi ve rehabilitasyona başlamaları ve en az ilk 6 ay kesintisiz tedavi görmeleri gerekmektedir. Hastamız da bunun bilincinde olarak hemen tedaviye başladı. Yaklaşık 2 aydır yoğun bir şekilde rehabilitasyona devam ediyoruz. Nörolojik rehabilitasyona ek olarak el robotu ve yürüme robotu gibi olanaklarımızdan da faydalanan hastamız kolektif bir çalışmanın sonucunda kısa sürede büyük yol kat etti. Şuanda desteksiz yürüyor, kolunu kullanabiliyor ve yakınlarının yardımı olmadan tedaviye kendisi gelip gidebiliyor. Tam olarak iyileşme sağlanıncaya kadar biz tedavisine devam edeceğiz.”