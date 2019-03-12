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Fenalaşan otobüs şoförü kendini de yolcuları da kurtardı

Adana’da, Büyükşehir Belediyesi otobüsünün kadın şoförünün rahatsızlanması araç kamerasına yansıdı.

Adana'da, Büyükşehir Belediyesi otobüsünün kadın şoförünün rahatsızlanması araç kamerasına yansıdı.


Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi, Mithat Özhan Bulvarı'nda seyir halindeki belediye otobüsü şoförü Dürdane Toprak, rahatsızlanınca aracı durdurdu.


Şoförün rahatsızlandığını fark eden yolcular, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, kadın şoförü Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.


Dürdane Toprak'ın rahatsızlanması, yolcuların ilgilenmesi ve sağlık ekiplerinin kadın şoföre müdahalesi otobüsün araç kamerasına yansıdı. Fenalaşmasına rağmen otobüsü durduran kadın şoför bir facia yaşanmasının önüne geçti.

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