İhlas Haber Ajansı

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Fenerbahçeli Arda Okan Kurtulan, Adana Demirspor'da

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor transfere devam ediyor.

Fenerbahçe'den Arda Okan Kurtulan Adana Demirspor ile 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Genç futbolcu Adana Demirspor kampına katılacak.


20 yaşındaki futbolcu Arda Okan Kurtulan Makedonya Milli Takımı'nda forma giyiyor. Sol kanat mevkisinde oynayan Arda, Erokspor altyapısından Fenerbahçe'ye gelmiş a takıma kadar yükselmişti. Mavi-lacivertliler transferi sosyal medya hesabından "Hoş geldin Arda Okan Kurtulan" mesajı ile yayınladı.

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