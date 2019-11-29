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FETÖ operasyonuna 2 tutuklama

Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu belirlenen ihraç edilmiş polis ile aralarında asker ile polis yetiştiren ‘abi' diye hitap edilen kişilerin de bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Adana merkezli Ankara ve Mersin'de 27 Kasım günü şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenledi.


Operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorgulanan zanlılardan aralarında 1'i komiser ihraç edilen 9 polis ile birlikte 12 zanlı adliyeye sevk edildi. Bu zanlılardan 2'si tutuklanırken diğer 10 zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


12 zanlının sorgusu devam ediyor.

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