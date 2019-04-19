FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

Adana merkezli 9 ilde FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adana merkezli 9 ilde 2'si aktif polis, 1'i aktif astsubay olmak üzere 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 17 Nisan günü şafak vakti harekete geçti.

Adana merkezli İstanbul, Kocaeli, Trabzon, Mersin, Gaziantep, Hakkari, Konya ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 4'ü kadın 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında görevde olan polis ve askerlerin yanı sıra meslekten ihraç edilmiş öğretmen, eski askeri okul öğrencisi ve muhasebecinin de olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4'ü kadın 14 şüpheli Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.