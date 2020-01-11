FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlı adliyeye sevk edildi

Adana'da FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan 16 zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Adana merkezli 8 ilde 21 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 7 Ocak günü şafak vakti 8 ilde 21 zanlıyı yakalamak için 25 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda Adana'da aralarında emniyet müdürlüğünün mahrem imamı olduğu öne sürülen F.M.D.'nin de olduğu 16 zanlı gözaltına alındı.

FETÖ ile irtibatlı oldukları öne sürülerek askeri okul ile polis akademisinden atılan ve askeri mahrem yapılanma içerisinde oldukları iddia edilen zanlılardan Bahadır Mert'in Adana Emniyet Müdürlüğünde görevli iken Paralel Devlet Yapılanması Operasyonu'nda gözaltına alınan komiser Fevzi Mert'in oğlu ve 15 Temmuz darbe girişiminde Şehitler Köprüsü'nde vatandaşlara silahla ateş eden askeri öğrenci Mustafa Mert'in kardeşi olduğu öğrenildi. FETÖ'nün 'ağabeyleri' tarafından askeri okulda özel olarak yetiştirilen ve ankesörlü telefonlarla aldıkları emirleri örgüt üyelerine verdiği ileri sürülen Bahadır Mert, İstanbul'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kaçmak isterken polis tarafından uçağa binmek üzereyken yakalandı.

16 zanlı emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.