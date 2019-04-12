FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 58 polis adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 9 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 2'si aktif 56'sı meslekten ihraç edilen 58 polis adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2'si aktif görevde, 57'si Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen toplam 59 polis memuru hakkında 9 Nisan günü gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli Ankara, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Mersin, Nevşehir ve Osmaniye'de düzenlenen operasyonda şüphelilerden 58'i gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalarda, elde edilen dijital verilerin incelenmesi ve örgüt içindeki itirafçıların ifadelerine göre; şüphelilerin örgüt içerisinde zümre başkanı/öğretmen/vekil şahıs olarak adlandırılan ‘mahrem imamlara' bağlı bulundukları, 17/25 Aralık darbe girişiminin ardından örgütle bağlarını koparmadıkları ve örgüt faaliyetlerine devam ettikleri ileri sürüldü.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.