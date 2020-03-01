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FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi

Adana’da aralarında avukat, polis ve gardiyanın da bulunduğu FETÖ’nün mahrem imamı olduğu ileri sürülen 19 zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana'da aralarında avukat, polis ve gardiyanın da bulunduğu FETÖ'nün mahrem imamı olduğu ileri sürülen 19 zanlı adliyeye sevk edildi.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana merkezli 13 ilde yürüttüğü terör örgütü FETÖ soruşturmasında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bu kapsamda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti 26 Şubat günü operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında avukat, gardiyan ve polisin de olduğu 19 zanlı gözaltına alındı.


Emniyette 4 gün boyunca sorgulanan zanlılardan 16'sı etkin pişmanlık yasasından faydalanarak bildiklerini anlattı. Ancak 3 zanlı ifade vermedi. Yakalanan zanlılar arasında polis okulu ve ortaokul öğrencilerinin mahrem imamı ile meslekten ihraç edilmiş polisler olduğu öğrenildi.


Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 1'i tutuklanırken, 18 zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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