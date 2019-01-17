FETÖ'den 46 asker adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 20 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, aralarında albay, hakim yarbay, binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmenlerin de bulunduğu 46 zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 42'si muvazzaf, 7'si emekli, 3'ü KHK ile meslekten ihraç edilen hava ve kara kuvvetleri ile jandarmada görevli 1 albay, 1 hakim yarbay, 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 35 astsubay ve 9 uzman çavuş toplam 52 asker şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana merkezli 20 ilde 11 Ocak günü şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 46 şüpheli bugün emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların, örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları değerlendiriliyor.